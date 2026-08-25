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Аргументы недели

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Казахстан начнет перерабатывать российскую нефть и поставлять в РФ 70% топлива

Казахстан начнет перерабатывать российскую нефть и поставлять в РФ 70% топлива

Казахстанский нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» достиг договоренности с российской стороной о переработке российской нефти и поставке обратно в Российскую Федерацию порядка 70% произведенных бензина и дизельного топлива.

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