Казахстан начнет перерабатывать российскую нефть и поставлять в РФ 70% топлива

Казахстанский нефтеперерабатывающий завод «Конденсат» достиг договоренности с российской стороной о переработке российской нефти и поставке обратно в Российскую Федерацию порядка 70% произведенных бензина и дизельного топлива.
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