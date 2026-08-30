Губернатор Дрозденко сообщил о пожаре в Киришах после атаки беспилотника на промзону

В ночь на 30 августа в Ленинградской области были сбиты 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Один из них совершил атаку на промышленную зону в городе Кириши, что привело к возгоранию, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
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