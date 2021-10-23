Понравятся всем: 10 лучших полнометражных мультфильмов для совместного просмотра с ребенком

Мультики — это тот инструмент, который способен вернуть каждого взрослого в детство, так зачем отказываться от путешествия во времени? «Легенда о волках» (2020 год) Ирландия, Люксембург, Франция, США, ВеликобританияЖанр: мультфильм, фэнтези, приключения, семейный «Как приручить дракона» (2010 год) СШАЖанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный «Мулан» (1998 год) «Легенда о волках» (2020 год) Кадр из фильма «Легенда о волках» КиноПоискИрландия, Люксембург, Франция, США, Великобритания Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения, семейный Режиссер: Томм Мур, Росс Стюарт В ролях: Онор Нифси, Эва Уитэйкер, Шон Бин, Саймон Макберни, Томми Тирнан Рейтинг Кинопоиск: 8.