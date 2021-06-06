Вместо «Луча» за Владивосток будет играть новый профессиональный клуб «Динамо»

Вместо «Луча» создан новый клуб — «Динамо-Владивосток». Он будет выступать в ПФЛ В Приморье создан новый профессиональный клуб — «Динамо-Владивосток».
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