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Вместо «Луча» за Владивосток будет играть новый профессиональный клуб «Динамо»

Вместо «Луча» создан новый клуб — «Динамо-Владивосток». Он будет выступать в ПФЛ В Приморье создан новый профессиональный клуб — «Динамо-Владивосток».

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