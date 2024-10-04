3:3 «МЮ» с красной Бруну, победа «Челси», «Оренбург» уволил Деограсию, «Металлург» забил 7 голов ЦСКА, «Аль-Наср» Роналду не хочет лететь в Иран и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» сыграл 3:3 с «Порту» в Лиге Европы, ведя 2:0 к 20-й минуте. Магуайр сравнял на 91-й, у Рэшфорда 1+1, Бруну снова удалили.
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