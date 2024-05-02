Чем удивляет россиян современный Ташкент

Жара, пустыня, восточные базары, ковры и ослики на улицах. Если вы представляете себе Ташкент именно таким, приготовьтесь к разрушению стереотипов: на самом деле это очень современный мегаполис, не растерявший своего восточного колорита, и этот город удивляет на каждом шагу.