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Мифы и факты о фруктах и ягодах: стоит ли бояться сахара в любимых лакомствах?

Мифы и факты о фруктах и ягодах: стоит ли бояться сахара в любимых лакомствах?

Сладкая правда: какие фрукты и ягоды содержат больше всего сахара? Фрукты — неотъемлемая часть здорового рациона, однако многие из нас задумываются о количестве сахара, которое они содержат.

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