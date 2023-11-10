Открытый мир Final Fantasy VII Rebirth был вдохновлен FF XV, The Witcher и Horizon Одно из главных о...

Открытый мир Final Fantasy VII Rebirth был вдохновлен FF XV, The Witcher и HorizonОдно из главных отличий Final Fantasy VII Rebirth от первой части ремейка заключается в в том, что в Rebirth компания Square Enix предполагает большой открытый мир для исследования.
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