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Водитель каршеринга бросил автомобиль после ДТП на Долгоозерной улице

Неизвестный водитель бросил арендованный им автомобиль после того, как врезался в Mercedes. Пользователи соцсетей публикуют фото с места происшествия.

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