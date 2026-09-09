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Царьград

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RTL: пожар в Звааге привел к эвакуации более 10 домов

RTL: пожар в Звааге привел к эвакуации более 10 домов

В провинции Северная Голландия, в населенном пункте Звааг, из-за крупного пожара были эвакуированы жители более 10 домов.

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