«Вывезти их всех»: Джо Байден пообещал спасение от талибов в Афганистане

Срок вывода войск может быть продлен.Президент США Джо Байден заявил о готовности оставить американский военный контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому времени не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан.
Срок вывода войск может быть продлен.Президент США Джо Байден заявил о готовности оставить американский военный контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому времени не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан.
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