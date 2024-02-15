В Анапе вновь произошел сильный пожар, на этот раз - в гаражном кооперативе

В Анапе вновь произошел сильный пожар, на этот раз - в гаражном кооперативеМинувшей ночью жители большей части Анапы вновь могли наблюдать сильный пожар, На этот раз полыхал двухэтажный гараж на улице Ивана Голубца.
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