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С праздником Великой Победы! ННК поздравила дальневосточников

С праздником Великой Победы! ННК поздравила дальневосточников

Великой Отечественной войне на автозаправочных станциях во всех регионах присутствия розничной сети Независимой Нефтегазовой Компании (ННК) прошла ежегодная памятная акция – клиенты АЗС получали теплые поздравления с Днем Победы.

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