С праздником Великой Победы! ННК поздравила дальневосточников

Великой Отечественной войне на автозаправочных станциях во всех регионах присутствия розничной сети Независимой Нефтегазовой Компании (ННК) прошла ежегодная памятная акция – клиенты АЗС получали теплые поздравления с Днем Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии