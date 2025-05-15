На Северном кладбище новая кража могильного барельефа. Пенсионерка 13 мая обратилась в отдел полиции Выборгского района с заявлением о краже на могиле родственника.
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На Северном кладбище новая кража могильного барельефа. Пенсионерка 13 мая обратилась в отдел полиции Выборгского района с заявлением о краже на могиле родственника.