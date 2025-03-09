«Заговор в Каире»: Как я встретил вашего имама

Захватывающий шпионский триллер «Заговор в Каире», действие которого происходит в египетском Аль-Азхаре — одной из главных мечетей в истории ислама, — снял режиссер Тарик Салех, автор боевика «Наемник» с Крисом Пайном и триллера «Случай в отеле Нил Хилтон» о коррупции в правительстве Египта.