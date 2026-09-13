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Пятый канал

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«Он сам пришел!» Ираклия Пирцхалаву шантажируют скрытыми записями из отеля

«Он сам пришел!» Ираклия Пирцхалаву шантажируют скрытыми записями из отеля

Модель Катя Лукьянова вновь появилась в публичном пространстве, добавив новые подробности своего романа с музыкантом Ираклием Пирцхалавой, более известным под псевдонимом Иракли.

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