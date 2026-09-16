После развода дети Нюши остались с отцом в Дубае: почему певица изменила решение и забрала их в Москву

Еще недавно Нюша спокойно объясняла, почему ее дети живут далеко от нее. Дочь Серафима-Симба и сын Саффрон оставались в Дубае вместе с отцом, бизнесменом Игорем Сивовым, а сама певица большую часть времени проводила в Москве.