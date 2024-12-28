PPP: найдены эмбрионы возрастом более 500 миллионов лет

Палеонтологи обнаружили удивительно сохранившиеся эмбрионы возрастом более 500 миллионов лет. Эти крошечные окаменелости, найденные в формации Куаньчуаньпу в Китае, относятся к раннему кембрийскому периоду и дают представление о первых стадиях развития животных группы экдизозоев, куда входят современные насекомые, пауки и ракообразные.