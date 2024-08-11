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Военное обозрение

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Перспективные отечественные экзоскелеты военного назначения

Перспективные отечественные экзоскелеты военного назначения

Перспективным направлением является разработка экзоскелетов для оснащения военнослужащих. Эти системы позволяют снизить нагрузку на бойцов в различных ситуациях и повысить его работоспособность.

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