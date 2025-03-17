💡 В Симферополе обесточен посёлок Аграрное Также без света осталось село Солнечное, сообщили в «Крымэнерго».
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💡 В Симферополе обесточен посёлок Аграрное Также без света осталось село Солнечное, сообщили в «Крымэнерго».