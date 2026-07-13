Топливный кризис: 90-е стучатся в дверь. Бензин по талонам и путеводитель по заправкам

Свободная цена на «излишки» позволит максимально сохранить сеть АЗС Татьяна Куликова Фото: Александр Река/ТАСС Автолюбители «на собственной шкуре» прочувствовали, что происходит на рынке моторного топлива, а до всех остальных серьезность проблемы донесли знакомые, соцсети и СМИ.
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