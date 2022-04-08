В 2022 году в Тюмени построят и реконструируют свыше 45 км сетей водоснабжения

В 2022 году в Тюмени запланированы реконструкция и строительство свыше 45 км сетей водоснабжения. Сейчас 79,6% жителей Тюменской области обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
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