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Агентство Bloomberg ночью ошибочно объявило о вторжении России на Украину

Агентство Bloomberg ночью ошибочно объявило о вторжении России на Украину

Американское агентство Bloomberg в пятницу на своем сайте сообщило о вторжении России на Украину. Заголовок "Россия вторглась на Украину" появился на сайте около 0.

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