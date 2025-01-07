На Android был обнаружен вирус, который маскируется под приложение Telegram. ❗️❗️❗️ Мошенническое ПО распространяется через поддельный RuStore.
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На Android был обнаружен вирус, который маскируется под приложение Telegram. ❗️❗️❗️ Мошенническое ПО распространяется через поддельный RuStore.