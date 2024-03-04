🇷🇺 Крымчане убеждены в своём выборе, который сделали 10 лет назад. Все видят, как всё меняется на полуострове Депутат Госдумы Сергей Миронов.
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🇷🇺 Крымчане убеждены в своём выборе, который сделали 10 лет назад. Все видят, как всё меняется на полуострове Депутат Госдумы Сергей Миронов.