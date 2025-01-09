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Петербургский дневник

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Диетолог Рау: салаты с майонезом могут спровоцировать обострение хронических заболеваний

Диетолог Рау: салаты с майонезом могут спровоцировать обострение хронических заболеваний

Вред также наносят мясные горячие блюда Множество салатов с майонезной заправкой, мясные горячие блюда, бутерброды, сладости совместно с алкоголем на новогоднем столе становятся причиной обострения хронических заболеваний после Нового года, сообщила РИА Новости врач-диетолог Майра Рау.

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