Диетолог Рау: салаты с майонезом могут спровоцировать обострение хронических заболеваний

Вред также наносят мясные горячие блюда Множество салатов с майонезной заправкой, мясные горячие блюда, бутерброды, сладости совместно с алкоголем на новогоднем столе становятся причиной обострения хронических заболеваний после Нового года, сообщила РИА Новости врач-диетолог Майра Рау.