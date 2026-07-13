От «Осады» до «Вытеснения»: Черноморский гамбит НАТО

Негативные процессы, происходящие в акватории Черного моря к лету 2026 года, окончательно лишают иллюзий тех, кто до сих пор почему-то верит в возможность ведения боевых действий на Украине в рамках концепции «ограниченного конфликта» и скорейшего завершения СВО.
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