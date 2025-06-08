Минобрнауки: каждый третий студент в России не доучивается до диплома

Согласно статистики, от 15 до 40% студентов не заканчивают вуз, особенно на технических и естественнонаучных направлениях, зафиксировало Минобрнауки РФ, заявил 8 июня замминистра Дмитрий Афанасьев на форуме «HRexpo pro людей».