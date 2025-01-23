В школах уже с 1 сентября могут начать изучать песни SHAMANa и Газманова

Школьники 1-8 классов с 1 сентября 2025 года могут начать изучение патриотических песен современных авторов в рамках уроков музыки, в том числе творчество народного артиста РФ певца и композитора Олега Газманова и заслуженного артиста России певца Ярослава Дронова (Shaman).