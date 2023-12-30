БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 304 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    Президент страны , не обязан и даже не должен с такими пустяками связываться . Для этих дел существует полиция , Росг...Россия, которая л...
  • Александр Глущенко
    А за подстрекательство к неповиновению и смене строя , в России есть уголовно-наказуемая статья.Россия, которая л...
  • Александр Глущенко
    Ты опять вылез ))) Не сссры , да в сссрах народ , как быо ничем , так и оставался ничем , пока сссры не загнулись, не...Россия, которая л...

Новая белорусская реальность: либералы киснут на Западе – патриоты богатеют с Россией

Новая белорусская реальность: либералы киснут на Западе – патриоты богатеют с Россией

Богатые люди в Белоруссии есть, но их не так много, как хотелось бы. По данным аналитиков швейцарского UBS-банка, в республике есть только 7700 долларовых миллионеров и, похоже, ни одного долларового миллиардера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх