Новая белорусская реальность: либералы киснут на Западе – патриоты богатеют с Россией

Богатые люди в Белоруссии есть, но их не так много, как хотелось бы. По данным аналитиков швейцарского UBS-банка, в республике есть только 7700 долларовых миллионеров и, похоже, ни одного долларового миллиардера.
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