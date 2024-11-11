В Кыштыме сотрудники спасательной службы помогли не сумевшему улететь лебедю

Спасатели поймали пострадавшего лебедя на пруду в Кыштыме. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, на Южном Урале сроки сезонной миграции перелетных птиц совпадают с периодом ледостава.