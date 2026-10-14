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Царьград

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«Акрон» выбил «Локомотив» из Кубка: Тереховский взял 3 пенальти

«Акрон» выбил «Локомотив» из Кубка: Тереховский взял 3 пенальти

Тольяттинский клуб выиграл у москвичей в серии пенальти со счетом 3:1 после ничьей 1:1 в основное время, а вратарь гостей Игнат Тереховский отразил три удара из четырех.

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