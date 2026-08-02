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Аргументы недели

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В Петербурге снизился интерес к коротким поездкам на выходные этим летом

В Петербурге снизился интерес к коротким поездкам на выходные этим летом

Доля уикенд-бронирований в Северной столице этим летом уменьшилась на 1,56 процентных пункта. Хотя Петербург традиционно занимает второе место по количеству бронирований после Москвы, наблюдается снижение интереса к поездкам в город на Неве.

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