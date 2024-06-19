Объяснено, в чем подвох низкого первого взноса по ипотеке

В рыночных ипотечных программах можно найти предложения с первоначальным взносом от 10%. Однако у ипотеки с низким первым взносом есть свои минусы, предупреждает руководитель направления экспертной аналитики Банки.
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