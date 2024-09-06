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Мозякин о «Металлурге»: «Говорить о силе команды на сегодня некорректно, есть проблемы с травмами. Защитить титул труднее, чем завоевать, но я верю в парней»

Действующий обладатель Кубка Гагарина начал сезон с поражения от «Локомотива» (2:3), а затем обыграл СКА (5:4 ОТ).

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