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Татар-информ

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Крытая ледовая арена и 134 км дорог: чем запомнились пять лет для Новошешминска

Крытая ледовая арена и 134 км дорог: чем запомнились пять лет для Новошешминска

Фото предоставлено Азатом Мусиным Итоги реализации народной программы за последние пять лет, а также ключевые задачи на ближайшую перспективу обсудили на муниципальном форуме «Работаем на результат!», который прошел в Новошешминске.

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