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Скончалась легендарная актриса и певица Джейн Биркин

Скончалась легендарная актриса и певица Джейн Биркин

В возрасте 76 лет скончалась легендарная актриса и певица Джейн Биркин. Она стала известной благодаря своим ролям в британском и французском кино, включая экранизации произведений Агаты Кристи "Смерть на Ниле" (1978) и "Зло под солнцем" (1982).

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