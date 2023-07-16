В возрасте 76 лет скончалась легендарная актриса и певица Джейн Биркин. Она стала известной благодаря своим ролям в британском и французском кино, включая экранизации произведений Агаты Кристи "Смерть на Ниле" (1978) и "Зло под солнцем" (1982).