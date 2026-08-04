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У ЦСКА 2 победы и ничья на старте сезона. Дальше – домашний матч с «Ростовом»

ЦСКА продлил серию без поражений на старте сезона-2026/27. Команда тренера  Дмитрия Игдисамова на выезде победила « Локомотив » (1:1, пенальти – 5:4) в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России.

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