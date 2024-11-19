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Водитель «Газели» пострадал при падении БПЛА в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) активно отражают воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. Около полуночи военнослужащие успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат в районе Таганрога, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

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