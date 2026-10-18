Внедорожник — с 2,4-литровым турбодизелем, 8-ступенчатым «автоматом», полным приводом S-AWC Новый Mitsubishi Pajero пятого поколения, представленный в сентябре 2026 года, уже можно заказать в России.
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