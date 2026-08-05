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Мировое обозрение

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Зеленский увидел «намёк» от Запада: Ракеты для ПВО урезали ради сговорчивости Киева

Зеленский увидел «намёк» от Запада: Ракеты для ПВО урезали ради сговорчивости Киева

Сокращение военной помощи Киеву втрое — это уже не «логистические сложности», а системный сигнал. И то, что Зеленский публично заговорил о «политических шагах для сговорчивости», — это не паранойя, а признание нового правила игры.

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