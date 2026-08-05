Сокращение военной помощи Киеву втрое — это уже не «логистические сложности», а системный сигнал. И то, что Зеленский публично заговорил о «политических шагах для сговорчивости», — это не паранойя, а признание нового правила игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии