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Кендрик Перкинс: «Если «Филадельфия» выиграет чемпионат с Леброном и Брауном, это навечно запятнает репутацию «Бостона»

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что чемпионство принципиального соперника «Филадельфии» испортит репутацию « Бостону ».

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