Раскрутили пациентку, как винты Ми-8: "Ростех" назвал грубую ошибку в работе санавиации США

В "Ростехе" разобрали ошибки американских спасателей, который эвакуировали в аризонской путыне пожилую женщины со сломанным носом: вместо того, чтобы просто посадить женщину в вертолёт, её привязали к носилкам, которые раскрутились в воздухе с дикой скорость.