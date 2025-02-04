Умные устройства как домашние шпионы – зачем за нами следят смартфоны и видеоняни Евгения КомароваПроблема домашних шпионов в виде смартфонов, умных колонок и видеонянь стала повсеместной, и многих интересует – зачем техника следит за нами.
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