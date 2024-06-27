Карта СВО сегодня — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 28.06.2024 г.

«Наши мрази-командиры! Враг стонет от мощного провала»: ВС РФ загнали в капкан сразу 10 бригад ВСУ под Торецком: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, на 24.06.24 г.