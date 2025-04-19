Заноза
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Заноза

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В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

В СПЧ раскритиковали политику непрекращающегося «крестопада»

Tекст: Елизавета Шишкова Член СПЧ Кабанов: Сторонники «крестопада» хотят превратить Россию в безликую территорию Продолжающийся в России «крестопад» – появление изображений церквей и храмов без крестов – это продуманная политика, за которой стоят конкретные начальники, считает член СПЧ Кирилл Кабанов.

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