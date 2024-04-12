Михаил Лисин принял участие в награждении победителей липецкого этапа олимпиады по истории российского предпринимательства

Торжественная церемония прошла на площадке Дома молодежи. На мероприятие были приглашены почетные гости: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин, первый замминистра образования области Алексей Фомин, эксперт по построению бизнес-процессов, автор уникальных методик по работе с персоналом Валерий Усов и директор института экономики и управления ПГУ Светлана Тактарова.