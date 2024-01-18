Сенатор Ковитиди: США и Европа не располагают шансами, «прикарманить» активы РФ

Крымский сенатор Ольга Ковитиди, пообщалась с журналистами РИА Новости и заявила о том, что экспроприировать замороженные на Западе российские активы, ни Вашингтон, ни Брюссель не могут, иначе обрушится выстроенная ими финансовая система.
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