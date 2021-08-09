«Лучшего фильма в сегодняшних реалиях нельзя и придумать»

Сильвестр Сталлоне считает, что даже самое мерзкое чудище может вызывать симпатию у зрителей, если оно надеется обрести друзей, а рестлер WWE Джон Сина рассказывает, что пытался придать психологический объем довольно незамысловатому персонажу.
Сильвестр Сталлоне считает, что даже самое мерзкое чудище может вызывать симпатию у зрителей, если оно надеется обрести друзей, а рестлер WWE Джон Сина рассказывает, что пытался придать психологический объем довольно незамысловатому персонажу.
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