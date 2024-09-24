Личные данные ста миллионов американцев попали в открытый доступ

В США произошла утечка личной информации ста миллионов человек. Как пишет портал Cybernews , компания MC2 Data, которая занимается проверкой анкетных данных, оставила 106,3 миллиона записей без пароля, сделав их доступными для любого интернет-пользователя.
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