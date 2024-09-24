Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    Россия думает о победе над Украиной?Есть план?Надо заменить осенне-зимний призыв и заменить на добровольцев,зачислив ...Украину привели н...
  • Владимир Алтайцев
    Раньше  надо  было лишить Украину  мостов."Прилёт шатнул по...
  • Александр Ляхов
    Действительно двадцать первый век. Зачем человеку, математика, физика, программирование, литература? А зачем вообще н...В Кремле назвали ...

Личные данные ста миллионов американцев попали в открытый доступ

Личные данные ста миллионов американцев попали в открытый доступ

В США произошла утечка личной информации ста миллионов человек. Как пишет портал Cybernews , компания MC2 Data, которая занимается проверкой анкетных данных, оставила 106,3 миллиона записей без пароля, сделав их доступными для любого интернет-пользователя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх